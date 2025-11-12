Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku

Radnici JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica izradili su priključke na kanalizacionu mrežu za 63 domaćinstva u pet ulica u Laćarku: Dositejevoj, Partizanskoj, Fruškogorskoj, Niskoj i Školskoj.

U skladu sa definisanom procedurom, kontinuirano se radi na razvoju kanalizacionog sistema u najvećem selu u Srbiji. Do sada je podneto 315 zahteva. Uporedo sa odgovarajućom obradom zahteva i potpisivanjem ugovora sa korisnicima, radi se i na izradi priključaka. Vremenski uslovi trenutno pogoduju da se taj posao obavlja u predviđenom roku.

Infrastrukturno opremanje Laćarka prioritet je lokalne samouprave, s razlogom. Razvoj sela, novi privredni, sportski i kulturni sadržaji zahtevaju i najbolje uslove za život i rad. Vodeći posebno računa o dostupnosti usluge odvođenja otpadnih voda svim meštanima Laćarka, na inicijativu gradonačelnika Branislava Nedimovića, Grad Sremska Mitrovica omogućio je olakšice prilikom plaćanja, ali i prilikom

objedinjavanja procedure.

Ovom prilikom obaveštavaju se zainteresovani da će iz organizacionih razloga kancelarija JKP „Vodovod“ u Mesnoj zajednici Laćarak u narednih mesec dana raditi ponedeljkom i četvrtkom od 7 do 15 sati. Svakim radnim danom u istom vremenu, zahtevi se mogu podneti u Projektnom birou JKP „Vodovod“, na adresi Stari šor 114, u Sremskoj Mitrovici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.