  • sreda, 12. novembar 2025.
Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Novi korisnici usluga kanalizacije u Laćarku

12. novembar 2025. godine

Radnici JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica izradili su priključke na kanalizacionu mrežu za 63 domaćinstva u pet ulica u Laćarku: Dositejevoj, Partizanskoj, Fruškogorskoj, Niskoj i Školskoj.

U skladu sa definisanom procedurom, kontinuirano se radi na razvoju kanalizacionog sistema u najvećem selu u Srbiji. Do sada je podneto 315 zahteva. Uporedo sa odgovarajućom obradom zahteva i potpisivanjem ugovora sa korisnicima, radi se i na izradi priključaka. Vremenski uslovi trenutno pogoduju da se taj posao obavlja u predviđenom roku.

Infrastrukturno opremanje Laćarka prioritet je lokalne samouprave, s razlogom. Razvoj sela, novi privredni, sportski i kulturni sadržaji zahtevaju i najbolje uslove za život i rad. Vodeći posebno računa o dostupnosti usluge odvođenja otpadnih voda svim meštanima Laćarka, na inicijativu gradonačelnika Branislava Nedimovića, Grad Sremska Mitrovica omogućio je olakšice prilikom plaćanja, ali i prilikom
objedinjavanja procedure.

Ovom prilikom obaveštavaju se zainteresovani da će iz organizacionih razloga kancelarija JKP „Vodovod“ u Mesnoj zajednici Laćarak u narednih mesec dana raditi ponedeljkom i četvrtkom od 7 do 15 sati. Svakim radnim danom u istom vremenu, zahtevi se mogu podneti u Projektnom birou JKP „Vodovod“, na adresi Stari šor 114, u Sremskoj Mitrovici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena
categories_image
„Vinski park“ zakazan za 29. novembar
categories_image
Obeležena slava Udruženja ratnih vojnih invalida Ruma
categories_image
Povratak u selo predaka
categories_image
Lepše i funkcionalnije učionice za pećinačke srednjoškolce
categories_image
Otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Izložba fotografija iz života Ža...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Promocija knjige „Кao da je bilo...

categories_image

Vesti

Likovna kolonija u Rumi

categories_image

Projekti | Sremska Mitrovica

Fruškogorci među najboljim stude...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt