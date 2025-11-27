  • četvrtak, 27. novembar 2025.
Oglasio se MUP o saobraćajnoj nezgodi na delu puta između Iriga i Rume
Društvo | Vesti | Irig | Ruma
0 Komentara

Oglasio se MUP o saobraćajnoj nezgodi na delu puta između Iriga i Rume

27. novembar 2025. godine

Jutros oko 6.20 časova, na delu puta između Iriga i Rume, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi vozilo i radna mašina, gde su četiri osobe izgubile život dok su, za sada, tri osobe zadobile povrede.

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (1956) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (1976).

Povređeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.

Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Potpisan Sporazum o saradnji opština Medveđa i Inđija
categories_image
Stvaranje ujednačenih uslova za obračun plata u sistemu socijalne zaštite
categories_image
Teška saobraćajna nezgoda između Rume i Iriga
categories_image
Pristupa se izradi Prostornog plana Rume
categories_image
Dan mangulice – sremski svinjokolj u subotu, 13. decembra
categories_image
Održana manifestacija “Presvetoj Bogorodici na dar”
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

categories_image

Vesti | Ruma

Koncert Jelene Karleuše u Rumi

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Onlajn repertoar Pozorišta ̶...

categories_image

Vesti | Šid

Izglasan samodoprinos u Binguli

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt