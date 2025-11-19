  • sreda, 19. novembar 2025.
Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu
Društvo | Vesti
Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu

19. novembar 2025. godine

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije objavilo je danas Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu za izuzetne rezultate postignute u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Javni poziv za predlog kandidata za dodelu Svetosavske nagrade upućuje se svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima i drugim pravnim i fizičkim licima.

Pravo da budu predloženi imaju učenici osnovnih i srednjih škola, studenti svih nivoa studija, zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda, kao i ustanove – predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Ovo pravo imaju i stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja.

Predlozi se dostavljaju Ministarstvu prosvete najkasnije do 19. decembra ove godine, a nagrade će biti dodeljene 27. januara 2026. godine.

Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu objavljeni su na internet stranici Ministarstva prosvete.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

