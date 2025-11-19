Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije objavilo je danas Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu za izuzetne rezultate postignute u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Javni poziv za predlog kandidata za dodelu Svetosavske nagrade upućuje se svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima i drugim pravnim i fizičkim licima.

Pravo da budu predloženi imaju učenici osnovnih i srednjih škola, studenti svih nivoa studija, zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda, kao i ustanove – predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Ovo pravo imaju i stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja.

Predlozi se dostavljaju Ministarstvu prosvete najkasnije do 19. decembra ove godine, a nagrade će biti dodeljene 27. januara 2026. godine.

Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu objavljeni su na internet stranici Ministarstva prosvete.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.