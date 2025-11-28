Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ sprovodi organizovanu imunizaciju HPV vakcinom

Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ u Beočinu organizuje edukaciju o imunizaciji HPV vakcinom u petak, 28. novembra od 13 do 18 časova.

Vakcinu protiv humanog papiloma virusa (HPV) mogu primiti deca i mladi uz saglasnost i u prisustvu roditelja. Vakcina je besplatna i daje se u dve doze deci uzrasta od 9 do 14 godina, dok se mladima

uzrasta od 15 do 19 godina daje u tri doze.

Kod osoba ženskog pola, HPV vakcina štiti od oboljenja kao što su rak grlića materice (koji je svrstan među vodećim uzrocima smrtnosti među ženama u Srbiji), dok kod muškaraca štiti od karcinoma spoljnih polnih organa, a kod oba pola stvara prevenciju organizma i štiti od karcioma završnog dela debelog creva, dušnika, glasnih žica, ždrela i usta, i sprečava nastanak polnih i telesnih bradavica (kondiloma).

foto: shutterstock.com

