Šumanovićeva pisma Galeriji na poklon

Šid – U ponedeljak 13. septembra u 12 časova Dragana Mandić iz Šida, u ime porodice Vereš, uručiće Galeriji slika „Sava Šumanović“ šest orginalnih do sada nepoznatih pisama Save Šumanovića koja datiraju iz 1939. i 1940. godine. Galerija će dobiti veoma vredan i dragocen poklon od porodice Vereš. Ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Vladimir Vereš ova pisma poklonio je ovoj ustanovi. U posed pisama došao je njegov otac, pokojni Milan Vereš, ambasador SFRJ u Moskvi i Budimpešti i funkcioner Ministarstva inostranih poslovva, dugogodišnji diplomata i kolekcionar. Postoji ukupno šest pisama Save Šumanovića, on piše iz Šida profesorki Julijani Bošković iz Beograda, ona je živela u Profesorskoj koloniji u ulici koja se tada zvala Bana Jelačića na broju 17, danas je to Ulica Ljube Stojanovića.