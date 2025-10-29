  • sreda, 29. oktobar 2025.
„Ženidba i udadba“ večeras u Beočinu
„Ženidba i udadba“ večeras u Beočinu

29. oktobar 2025. godine

Večeras sa početkom u 20 časova u okviru Pozorfesta, nastupiće SKC Stevan Sremac i KS Miroslav Antić iz Sente sa predstavom „Ženidba i udadba“ po tekstu Jovana Sterije Popovića.

Manirom iskusnog analitičara, Jovan Sterija Popović odslikava temu pronalaženja životnog saputnika kao nasušnu potrebu da se život zaodene zavodljivim iluzijama, u čemu su banalnost i kič bitna gradivna sredstva.

Teatralnost u izrazu, kao stil sporazumevanja i opštenja, poslužila je kao povod i dobar poligon za kreaciju zahvalnih likova na temu sklapanja poslova od “izuzetnog značaja“.

