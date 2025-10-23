Uručeno prvih 19 IPARD III rešenja za nabavku novih traktora

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić i zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva uručili su prvih 19 IPARD III rešenja za nabavku novih traktora, u okviru Mere 1 „Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstavaˮ, korisnicima koji su uspešno prošli postupak odobravanja projekata.

Glamočić je precizirao da će kroz ovaj javni poziv, čija vrednost ukupno iznosi 2,7 milijardi dinara, podršku dobiti 369 poljoprivrednih proizvođača, uz napomenu da od ovog iznosa EU finansira 75 odsto, a država Srbija više od 700 miliona dinara.

On je naveo da novi traktori donose veću produktivnost, manje troškove i smanjen uticaj na životnu sredinu, istakavši da je ovo još jedan korak ka snažnijoj, efikasnijoj i održivijoj srpskoj poljoprivredi.

Prema njegovim rečima, to predstavlja i dokaz da se sredstva EU i državna podrška spajaju u zajednički cilj – da se našim poljoprivrednicima obezbede savremeni uslovi rada, jednaki onima koji postoje u Uniji.

Halačeva je istakla da program IPARD predstavlja najznačajniji vid podrške Evropske unije poljoprivredi i sektoru prerade hrane u Srbiji, omogućavajući poljoprivrednicima i agrobiznisima direktan pristup bespovratnim sredstvima.

Prema njenim rečima, sredstva u okviru programa IPARD III znatno su povećana u odnosu na prethodni period, što odražava snažnu posvećenost EU razvoju i modernizaciji poljoprivrednog sektora u Srbiji, jer našu zemlju vidi kao buduću članicu Unije.

Želimo da ta sredstva što efikasnije dođu do srpskih poljoprivrednika, prerađivača i preduzeća u tom sektoru, naglasila je zamenica šefa Delegacije EU.

Među dobitnicima rešenja su poljoprivrednici iz svih krajeva Srbije, od Sombora i Šida do Arilja, Iriga i Bogatića, koji su istakli da ova podrška za njih ima izuzetan značaj.

Izvor: www.srbija.gov.rs

