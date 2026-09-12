Kineska investicija u Inđiji: Fabrika baterija vredna oko 100 miliona evra

U Palati Srbija potpisan je Okvirni sporazum sa kineskom kompanijom „Reliance Batteries“ o izgradnji fabrike visokotehnoloških baterija u Inđiji, čija je vrednost procenjena na 100,5 miliona evra.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i predsednik Opštine Inđija Marko Gašić, čime je potvrđen značaj ove investicije za dalji privredni i tehnološki razvoj Inđije.

-Veliki dan za Inđiju, veliki dn za Srbiju, za samo godinu dana će biti otvoren pogon u Inđiji, 250 zaposlenih na 35 hektara, najsavremeniji industrijski park, kompanija „Mint“ je krovna organizacija, a naša saradnja sa partnerima iz Kine se nastavlja, rekao je predsednik opštine posle potpisivanja ugovora.

Planirana investicija podrazumeva izgradnju savremenog proizvodnog kompleksa, ali i kompletnog parka namenjenog razvoju robotičke i dron industrije.

Na taj način, Inđija bi u narednom periodu trebalo da dobije još jedan značajan investicioni i tehnološki centar, usmeren ka visokotehnološkim industrijama.

Izgradnja fabrike visokotehnoloških baterija predstavlja novi korak u privlačenju investicija visoke dodate vrednosti i otvaranju prostora za razvoj savremenih tehnologija na teritoriji opštine Inđija.

M.S.

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