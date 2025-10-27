Zaplenjeno više od 1,6 kg maruhuane, jedna osoba uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su D. G. (46), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je od osumnjičenog oduzela kilogram i 656 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a koja se nalazila u pomoćnom objektu u dvorištu njegove kuće.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. G. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

