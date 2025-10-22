U preduzeću „Sirmiumbus“ otkriveno 67 prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je 21. oktobra da su pripadnici Uprave saobraćajne policije izvršili nadzor u preduzeću „Sirmiumbusˮ iz Sremske Mitrovice, čiji je autobus 17. oktobra učestvovao u saobraćajnoj nesreći, i da je tom prilikom otkriveno 67 prekršaja, za koje će biti sačinjeni prekršajni nalozi.

U saopštenju se navodi da je za ove prekršaje predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara, kao i da će biti podneta dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu.

U pomenutoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica – Jarak, poginula su tri putnika, dok je 25 putnika zadobilo teže, a 32 lakše telesne povrede.

Pripadnici MUP-a su u prethodne tri godine, pored navedenog, izvršili još pet nadzora u pomenutom preduzeću i tom prilikom su otkrivena 84 prekršaja, za koje su sačinjeni prekršajni nalozi. Za te prekršaje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.405.000 dinara.

Pored toga, podneto je 11 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv fizičkih lica i po jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na prevoznike da poštuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja na putevima.

Pripadnici MUP-a nastaviće sa sprovođenjem nadzora nad poslovanjem prevoznika, a oni koji su visokog i kritičnog stepena rizika u pogledu broja i ozbiljnosti prekršaja biće kontrolisani češće i detaljnije, ističe se u saopštenju.

Tekst: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.