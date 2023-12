Počela izgradnja još dve kanalizacione mreže u opštini Pećinci

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na izgradnji kanalizacione mreže u Ogaru. On je tom prilikom najavio da ovih dana počinju i radovi na izgradnji kanalizacije u Brestaču, kao i da je već u toku tender za izgradnju kanalizacije u Deču, gde radovi počinju po završetku tendera, a da već nakon Nove godine očekuje raspisivanje tendera za izgradnju kanalizacionih mreža u Sremskim Mihaljevcima i Karlovčiću.

-Opština Pećinci krupnim koracima gazi napred da budemo prva opština u Srbiji koja će u potpunosti biti pokrivena kanalizacionim mrežama. Moram da napomenem da nijedna kap otpadnih voda ne ide u kanale, reke, bare. Da sve ide u prečistače i da odatle izlazi kao čista, prečišćena voda. Opština Pećinci vodi mnogo računa o zaštiti životne sredine, a u planu je, vrlo brzo, proširenje oba prečistača, jer koliko brzo napredujemo, koliko se brzo i industrija širi na teritoriji opštine Pećinci i ti prečistači postaju mali – rekao je predsednik Đokić.

Dvanaest naselja će biti priključeno na prečistače u Pećincima i Šimanovcima, dok će Obrež, Kupinovo i Ašanja imati sopstvene mini-prečistače, pre svega zbog blizine Specijalnog rezervata prirode Obedska bara.

Aleksandar Narandžić, tehnički direktor preduzeća Bulevar kompani (Bulevar company) koje je izvođač radova, kaže da je dinamika radova prilagođena zimskim uslovima.

-Nećemo sada raskopavati naselja, nego ćemo tek posle proleća, kad bude neki niži nivo podzemnih voda i kada ne bude toliko kiša i nekih vremenskih neprilika, početi to da radimo i videćemo da to u što kraćem roku završimo. Zasad smo se fokusirali na potisne vodove. To su vodovi između dva naselja, gde nećemo toliko blata iznositi na puteve i nećemo ometati život stanovnika ova dva naselja – izjavio je Narandžić.

U Ogaru i Brestaču biće izgrađeno ukupno 40 kilometara kanalizacione mreže, a ukupna vrednost investicije je preko 600 miliona dinara. Sredstva je obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, a rok za završetak radova je dve godine.

Izvor/foto: pecinci.org

