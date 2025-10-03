U čast vinara,  vinogradara i pudara

Irig- Putevi fruškogorske vinske prestonice publiku, vinoljupce i mnoge putnike namernike krajem septembra vode na Pudarske dane u Irigu. Ove godine oni su održani po 33.put u organizaciji Društva Irižana, pod pokroviteljstvom Opštine Irig. Manifestacija se tradicionalno održava po završetku berbe u vinogradu, kako bi se proslavili vinogradari, vinari i pudari, čuvari vinograda. Manifestacija je otvorena programom Srpske čitaonice Irig i promocijom knjige Dejana Tomića, dugogodišnjeg urednika muzičkog programa na RTV i vinskom radionicom profesora vinarstva u SSŠ „Borislav Mihajlović Mihiz“ Irig, Milana Leđanca.

-Ja ne znam da li još koja opština slavi ovako sa ovakvom ljubavlju, pijetetom i organizacijom ove svoje najvažnije dane. Ovde sam pre svega što mogu u ime Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam da kažem da mi u sekretarijatu vidimo koliko se u Irigu ulaže u vinski turizam, a mislim da su za to najzaslužniji oni koji vode opštinu, rekao je prilikom otvaranja manifestacije Milan Jarić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.

Opština Irig sa ponosom nosi titulu fruškogorske vinske prestonice, sa oko 500 hektara pod zasadima vinove loze, oko 20 vinarija i daleko više vinskih podruma.

– Iriška vina poznata su i daleko van granica regiona i stoga manifestacija Pudarski dani promoviše vinsku tradiciju i vinski turizam, što je i strateško opredeljenje Opštine Irig. Zato i tradicija ove manifestacije mora da se održi i Opština Irig je stoga apsolutno podržava, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Pudaraski dani počeli su po tradiciji pudarskim doručkom u vinogradu. I na Ribarskom trgu u centru naselja organizovan je zamimljiv program, a u muzičkom programu učestvovali su KUD „Zmaj“ Irig sa gostima, CSI Rock lokalni bend i popularan pevač Peđa Jovanović. Manifestaciju je posetila Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine i dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

-Ovo je jedna od najlepših manifestacija i zahvaljujem predsedniku opštine što ona izgleda ovako kako izgleda. Irig jeste vinska prestonica, Fruška gora naša Sveta gora je mesto odakle dolaze najbolja vina iz Srbije, a poznata su u celom svetu i naša ideja je da nastavimo njihovu promociju, ali i da kroz manifestacije nastavimo promociju svih lokalnih samouprava. Sledeće godine ćemo dati predlog da se iznos za manifestacije godine poveća jer njih godišnje poseti preko 500.000 ljudi, a u Vojvodini ih ima preko 1200 i opravdano je da imaju i veću podršku. Smatram da svako mesto u Vojvodini treba da ima svoju manifestaciju, jer svako mesto u Vojvodini ima svoju priču koju treba izneti na svetlost dana i u našem sekretarijatu uvek postoji spremnost da se one podrže, rekao je Ivanišević.

U takmičarskom delu nagradu za najbolje belo vino odneo je Milan Vujičić, za roze podrum Miščičević, za crveno vinarija Tanasković, a za rakiju Đorđe Stanojčev. Najlepši je bio štand Dotlić, a najbolji pudarski kotlić pripremila je ekipa Šećer sokak. Ono što je najvažnije je da su ovi Pudarski dani prošli u znaku uspešne berbe grožđa, koje je ove godine rodilo, dalo kvalitetan rod i imalo daleko bolje uslove nego prošle godine.

Projekat „Putevima fruškogorske vinske prestonice“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.