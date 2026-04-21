Počeo upis dece u pećinačku Predškolsku ustanovu
Počeo upis dece u pećinačku Predškolsku ustanovu

21. april 2026. godine

Predškolska ustanova “Vlada Obradović Kameni” Pećinci raspisala je Konkurs za upis dece za radnu 2026/2027. godinu. Konkurs traje od 20. aprila do 20. maja, a pregled slobodnih mesta po objektima, uzrasnim grupama i vrsti boravka može se videti u tekstu konkursa.

Prijava za upis može se obaviti potpuno besplatno na portalu eUprava/Vrtić, a roditelji ili zakonski zastupnici koji nisu u mogućnosti da prijavu podnesu elektronskim putem Zahtev za prijavu deteta u predškolsku ustanovu mogu preuzeti kod saradnika – medicinskih sestara za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu u Pećincima, Šimanovcima i Obrežu, glavnih vaspitača u objektima u Prhovu, Deču, Ašanji, kao i kod vaspitača u svom mestu – Popincima, Sibaču, Subotištu, Brestaču, Donjem Tovarniku, Ogaru, Kupinovu, Karlovčiću i Sremskim Mihaljevcima.

Na sajtu predškolske ustanove mogu se pronaći sve neophodne informacije o Konkursu, kao i Odluka o raspisivanju konkursa i Obaveštenje za roditelje.

