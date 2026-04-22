U petak u beočinskom selu Sviloš akcija „Vojni lekar na selu”

U petak, 24. aprila od 9 do 13 časova u beočinskom selu Sviloš biće održana akcija „Vojni lekar na selu“ koju u okviru civilno-vojne saradnje sprovodi Rečna flotila Vojske Srbije.

Ovaj projekat realizuje se u saradnji sa Opštinom Beočin, Crvenim krstom Beočin i Domom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ i ima za cilj pružanje opštih medicinskih pregleda i medicinske pomoći stanovnicima ruralnih područja i stanovništvu sa otežanim pristupom sistemu zdravstvene zaštite.

Opšti medicinski pregledi obavljaće se u centru sela, na igralištu u blizini Crkve Vavedenja Presvete Bogorodice, a biće omogućene i kućne posete teže pokretnim i nepokretnim osobama koje nisu u mogućnosti da dođu na pregled.

Merenje krvnog pritiska i ostali kontrolni pregledi uz mogućnost EKG-a, savete i eventualnu terapiju, biće sastavni deo pregleda.

Za meštane obližnjeg sela Grabovo, Opština Beočin obezbedila je autobuski prevoz.

foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.