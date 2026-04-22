Akcija dobrovoljnog davanja krvi u KC Ruma 23.4.

Ruma-Crveni krst Ruma obaveštava i moli sve učenike – punoletne maturante rumskih srednjih škola, i humane sugrađane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u ČETVRTAK, 23. aprila 2026.godine u periodu od 8 do 12 časova, u Velikom holu Kulturnog centra „ Brana Crnčević“ u Rumi.

Potrebe za rezervama krvi svih krvnih grupa su povećane, a odziv dobrovoljnih davaoca krvi, na žalost, nije srazmeran broju potrebnih jedinica krvi na dnevnom nivou!

Zato, dajte krv, jer život ne može da stane!

