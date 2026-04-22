  • sreda, 22. april 2026.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u KC Ruma 23.4.
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

22. april 2026. godine

Ruma-Crveni krst Ruma obaveštava i moli sve učenike – punoletne maturante rumskih srednjih škola, i humane sugrađane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u ČETVRTAK, 23. aprila 2026.godine u periodu od 8 do 12 časova, u Velikom holu Kulturnog centra „ Brana Crnčević“ u Rumi.

Potrebe za rezervama krvi svih krvnih grupa su povećane, a odziv dobrovoljnih davaoca krvi, na žalost, nije srazmeran broju potrebnih jedinica krvi na dnevnom nivou!

Zato, dajte krv, jer život ne može da stane!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Inkluzivna radionica za decu
Najava isključenja struje za četvrtak, 23. april
U petak u beočinskom selu Sviloš akcija „Vojni lekar na selu”
Promocija knjige Slađane Živković
Otežano vodosnabdevanje u sredu, 22. aprila
Počeo upis dece u pećinačku Predškolsku ustanovu
Povezane Vesti
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

U okviru „Karlovačke božić...

Vesti

Obezbedjeno zemljište za gradnju...

Vesti | Ruma

Novi projekat u Rumi

Vesti

Obeležavanje Dana borca

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt