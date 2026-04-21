Promocija knjige Slađane Živković

U saradnji sa Književnom zajednicom Sremska Mitrovica u četvratk 23. aprila u 19 časva u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ biće predstavljena zbirka poezije „U ime ljubavi“ autorke Slađane Živković.

O knjizi će, osim autorke, govoriti Mirjana Marković, predsednik Književne zajednice Sremska Mitrovica. Stihove će čitati Jasna Arbanas, dok će u muzičkom delu nastupiti kantautor Hajrudin Durmanović. Program će moderirati Milijana Dmitrović Torma.

Slađana Živković rođena je 1958. godine u Istoku na Kosovu i Methiji. Svoje detinjstvo i mladost provela je u Sremskoj Mitrovici, a poslednjih 15 godina živi u Šašincima. Piše dugi niz godina, a knjiga koju ćemo predstaviti je njena prva objavljena zbirka poezije.

Zbirka poezije „U ime ljubavi“ izašla je u izdanju Književne zajednice Sremska Mitrovica 2025. godine. Sam naslov ukazuje da je osnovni motiv poezije ljubav i svaki postupak ljudski u ime ljubavi načinjen. Ljubav prema dragom, prema porodici, prirodi, životu, celom svetu su motivi poezije koju će autorka podeliti sa

sremskomitrovačkom publikom na Svetski dan knjige i autorskih prava.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.