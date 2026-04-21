Otežano vodosnabdevanje u sredu, 22. aprila

Ruma/Irig – Iz Javnog preduzeća „Vodovod“ Ruma obaveštavaju potrošače da će u sredu 22. aprila u periodu od 8.00 do 15.00 časova, zbog najavljenih radova na remontu trafo stanica na izvorištima u Jarku i Fišer salašu biti otežano vodosnabdevanje svih potrošača u sistemu (Ruma i Irig) sa mogućnošću potpunog prekida vodosnabdevanja za vreme trajanja radova.

