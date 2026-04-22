Inkluzivna radionica za decu
Udruženje „Moj svet“ iz Sremske Mitrovice organizuje inkluzivnu radionicu za decu, koja će biti održana u subotu, 25. aprila, sa početkom u 11 časova, u prostoru na adresi Radnička 74 u Laćarku.

Radionicu će voditi defektolozi Milijana Milovanović Ljubišić i Biljana Tufegdžić, a namenjena je deci koja žele da kroz igru, kreativne aktivnosti i druženje razvijaju maštu i socijalne veštine u podsticajnom i prijatnom okruženju.

Organizatori ističu da je cilj radionice povezivanje dece, podsticanje inkluzije i stvaranje prostora u kojem će se svi učesnici osećati prihvaćeno i dobrodošlo. Poseban akcenat stavljen je na zajedničko učenje kroz igru i međusobnu podršku.

Poziv je upućen svim mališanima i njihovim roditeljima da se priključe i budu deo ovog druženja, uz napomenu da je prijava obavezna putem poruke na društvenim mrežama organizatora.

Najava isključenja struje za četvrtak, 23. april
U petak u beočinskom selu Sviloš akcija „Vojni lekar na selu”
Promocija knjige Slađane Živković
Otežano vodosnabdevanje u sredu, 22. aprila
Počeo upis dece u pećinačku Predškolsku ustanovu
„Na maturu bez automobila“ – tribina i simulatori za srednjoškolce u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Oglas za licitaciju

Društvo | Sport | Vesti | Šid

Besplatna Škola plivanja

Društvo | Vesti | Beočin

Razgovor o pripremi predškolske ...

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Zaplena marihuane u okolini Srem...

