Inkluzivna radionica za decu

Udruženje „Moj svet“ iz Sremske Mitrovice organizuje inkluzivnu radionicu za decu, koja će biti održana u subotu, 25. aprila, sa početkom u 11 časova, u prostoru na adresi Radnička 74 u Laćarku.

Radionicu će voditi defektolozi Milijana Milovanović Ljubišić i Biljana Tufegdžić, a namenjena je deci koja žele da kroz igru, kreativne aktivnosti i druženje razvijaju maštu i socijalne veštine u podsticajnom i prijatnom okruženju.

Organizatori ističu da je cilj radionice povezivanje dece, podsticanje inkluzije i stvaranje prostora u kojem će se svi učesnici osećati prihvaćeno i dobrodošlo. Poseban akcenat stavljen je na zajedničko učenje kroz igru i međusobnu podršku.

Poziv je upućen svim mališanima i njihovim roditeljima da se priključe i budu deo ovog druženja, uz napomenu da je prijava obavezna putem poruke na društvenim mrežama organizatora.

