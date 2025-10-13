  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Strelci „Mladosti“ uspešni u 1. kolu lige Vojvodine
Sport
0 Komentara

Strelci „Mladosti“ uspešni u 1. kolu lige Vojvodine

13. oktobar 2025. godine

U Pančevu, 12.10.2025. godine održano je 1. kolo Lige pionira, kadeta i mlađih juniora Vojvodine u disciplini serijsko i standardno vazdušno oružje.

Anastasija Krajina članica Streljačkog kluba ,,Mladost“ iz Inđije, nastavila je da niže odlične rezultate i ovog puta osvojila je srebrnu medalju u kategoriji pionirki sa 176 krugova. Njen klupski drug Stefan Mišić takođe je zablistao i osvojio bronzanu medalju u kategoriji pionira sa 175 kruga.
Odličan plasman postigle su i pionirke:
Ksenija Kresojević – 4. mesto
Una Drljača – 7. mesto
Madlena Mucić – 12. mesto

Kod pionira, odličan nastup imao je i Mihajlo Momčilović (4. mesto), dok su svoje prvo veliko iskustvo na ligi stekli Aleksandar Krajina i Danilo Vivid.

U ekipnom plasmanu strelci kluba ,,Mladost“ u kategoriji pionirki (Krajina, Kresojević, Drljača) osvojile su 1. mesto, dok su pioniri (Mišić, Momčilović, Krajina) osvojili 2. mesto.

Naredno 2. kolo Lige pionira Vojvodine 10m serijska vazdušna puška biće održano 26. oktobra u Staroj Pazovi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Slavlje rukometašica Srema
categories_image
Karatisti Železničara uspešni na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore
categories_image
Košarkaši Srema ubedljivi u Pančevu
categories_image
Remi rukometašica Rume i Niša
categories_image
Pet medalja za Karate klub Srem na Prvenstvu Vojvodine
categories_image
Humanitarni turnir za Odeljenje psihijatrije
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Sport | Vesti | Pećinci

Nagrađeni najbolji pećinački spo...

categories_image

Sport | Vesti

Prijem srebrnih kajakaša

categories_image

Sport

Kadetkinja Tamara Manojlović šam...

categories_image

Sport

Hajduk 1932 – Rudar 5:0 (1:0)

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt