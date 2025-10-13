Strelci „Mladosti“ uspešni u 1. kolu lige Vojvodine

U Pančevu, 12.10.2025. godine održano je 1. kolo Lige pionira, kadeta i mlađih juniora Vojvodine u disciplini serijsko i standardno vazdušno oružje.

Anastasija Krajina članica Streljačkog kluba ,,Mladost“ iz Inđije, nastavila je da niže odlične rezultate i ovog puta osvojila je srebrnu medalju u kategoriji pionirki sa 176 krugova. Njen klupski drug Stefan Mišić takođe je zablistao i osvojio bronzanu medalju u kategoriji pionira sa 175 kruga.

Odličan plasman postigle su i pionirke:

Ksenija Kresojević – 4. mesto

Una Drljača – 7. mesto

Madlena Mucić – 12. mesto

Kod pionira, odličan nastup imao je i Mihajlo Momčilović (4. mesto), dok su svoje prvo veliko iskustvo na ligi stekli Aleksandar Krajina i Danilo Vivid.

U ekipnom plasmanu strelci kluba ,,Mladost“ u kategoriji pionirki (Krajina, Kresojević, Drljača) osvojile su 1. mesto, dok su pioniri (Mišić, Momčilović, Krajina) osvojili 2. mesto.

Naredno 2. kolo Lige pionira Vojvodine 10m serijska vazdušna puška biće održano 26. oktobra u Staroj Pazovi.

