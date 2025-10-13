STARA PAZOVA: Zaplenjena droga, uhapšen osumnjičeni

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su S. M. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Stare Pazove, policija je pronašla i zaplenila dva kilograma i 455 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 56 semenki za koje se sumnja da su semenke indijske konoplje, dve biljke u suvom i sirovom stanju za koje se sumnja da su indijska konoplja, digitalnu vagicu i delove opreme za uzgajanje marihuane u veštačkim uslovima.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

