Slavlje rukometašica Srema

Na utakmici četvrtog kola Super B ženske lige Srbije u rukometu u izuzetno brzoj i dramatičnoj igri obe ekipe, rukometašice Srema savladale su Radnički iz Kragujevca rezultatom 23:20.

Vodile su Sremice tokom celog meča sa dva – tri gola razlike, ali im gošće nisu davale da se razmahnu i pratile su ih u stopu. Ipak u samoj završnici ovog uzbudljivog meča domaća ekipa nije dozvolila nikakvo rezultatsko iznenađenje, pa su zasluženo osvojile bodove.

Sudijski par na ovoj utakmici su bili, Dauti Bojan i Minić Uroš iz Beograda dok je kontrolor bio Ostojić Radomir iz Novog Sada.

ŽRK SREM je igrao u sastavu: Špoljarić Milica, Špoljarić Marina, Šerfezi Marija, Spasojević Katarina, Jeremić Milica, Stojanac Ljiljana, Ožegović Anđela, Radulović Nataša, Mijailović Andrea, Maksić Mirjana, Dragojlović Ana, Srdanović Marina, Đulinac Vanja, Klenkovski Anja i Tabak Ana.

Trenerski par – Kojović Saša i Dušan Drča.

Za najboljeg igrača utakmice proglašena je Maksić Mirjana iz ekipe Srema.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.