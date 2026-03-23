Odbojkašice Srem Eatona prvakinje
23. mart 2026. godine

Ekipa Srem Eatona je uspešno završila takmičenje u 2. vojvođanskoj ligi. Sa devet pobeda i samo jednim porazom mlade odbojkašice su bile ubedljivo prve. U poslednjem kolu Srem Eaton je na svom terenu u sali Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ pobedio ekipu Sremca iz Vojke rezultatom 3:0 (25:20, 28:26, 25:18)

Odličan rad trenera Biljane Jeftović i Srđana Radovanovića je dao rezultat. Ekipa sastavljena od veoma mladih igračica predvođena kapitenkom Jefimijom Grabić pokazala je da može mnogo a pravu afirmaciju će svakako doživeti u sledećoj sezoni u kojoj će se takmičiti u 1. vojvođanskoj ligi.

U takmičenju 2. vojvođanske lige Srem pored Srem Eatona u ovoj sezoni su nastupale ekipe Sremca iz Vojke, Mladosti 1979 i Inđije 2 iz Inđije, Jedinstva 3 iz Stare Pazove i Jadrana iz Golubinaca.

TABELA
1. SREM Iton 10 9 1 28:7 (852:679) 26
2. INĐIJA 2 10 7 3 25:14 (870:778) 21
3. MLADOST 1979 10 6 4 20:16 (739:727) 18
4. SREMAC 10 4 6 17:18 (732:713) 14
5. JEDINSTVO 3 10 2 8 8:27 (663:807) 6
6. JADRAN 10 2 8 10:26 (682:825) 5

GOK Srem Eaton: Grabić J, Tupenarac, Miražić, Malešević, Radovanac, Pajić, Ilić, Jocović, Tomić, Ponjarac, Vasiljević, Karpić, Mrvaljević, Petrić, Likić, Sivac, Gračan

