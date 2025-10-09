Skuplje grejanje u Staroj Pazovi od ove sezone

Nova grejna sezona za krajnje korisnike, kupce, toplotne enegrije JKP Toplana Stara Pazova počinje sa novim, višim cenama.

Kako procedura nalaže, Nadzorni odbor JKP Toplana Stara Pazova krajem avgusta se obratio predsedniku Opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću sa Zahtevom za davanje saglasnosti na utvrđene cene toplotne energije. U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom Zahtev je stavljen na uvid javnosti i objavljen na interenet stranici lokalne samouprave. Poslednjih dana septembra predsednik Opštine je doneo Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2025/2026. godine.

Za kupce kod kojih ne postoji mogućnost obračuna i naplate po stvarnoj potrošnji obračun se vrši paušalno, po metru kvadratnom grejne površine i fakturiše se svakog meseca u toku svih 12 meseci u godini.

Nova cena toplotne energije paušalno po kvadratnom metru za zagrevanje stambenog prostora iznosi 151,81 dinar bez PDV-a što je uvećanje od 15 odsto, a za poslovni prostor 189,77 dinara bez PDV-a. U odnosu na prošlogodišnje cene povećanje iznosi 9,2 odsto.

Kako se navodi u Zahtevu za davanje saglasnosti na utvrđene cene toplotne energije do uvećanja cena je došlo uglavnom zbog poskupljenja energenata, koji se koriste za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i delimično zbog poskupljenja cena usluga.

Do sada su svi kupci toplotne energije JKP Toplana, ustvari, bili paušalci, budući da nije postojala mogućnost obračuna i naplate po stvarnoj potrošnji. Ovih dana, novim Pravilnikom, JKP Toplana Stara Pazova najavljuje ugradnju merača utroška toplotne energije i prelazak na utvrđivanje, naplatu i obračun utrošene toplotne energije.

Ovim Pravilnikom se reguliše način raspodele i obračuna troškova za isporučenu toplotnu energiju, propisuju se modeli za određivanje udela količine toplotne energije za svaki posebni deo zgrade pojedinačno u isporučenoj količini toplotne energije očitane na meraču utroška toplotne energije. Propisuje se i ugradnja merača utroška toplotne energije, uređaja za automatsku regulaciju predaje toplotne energije zgradi, uređaja za utvrđivanje sopstvene potrošnje toplotne energije, uređaja za individualnu regulaciju temperature i kontrolnih merača utroška toplotne energije u objektima krajnjih kupaca.

U Pravilniku se dalje navode svi potrebni koraci pri ugradnji kalorimetara i ostalih uređaja za merenje potrošnje kao i obaveze energetskog subjekta, stambene zajednice, vlasnika zgrade i kontrolora. Opsežno se objašnjava prvi i drugi nivo raspodele toplotne energije i potkrepljuje formulama. Na kraju je navedena primena modela za određivanje udela količine toplotne energije za svaki posebni deo zgrade pojedinačno.

B. Topalović

