Dodeljena sredstva za prirodni dragulj Srema

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine podržao je realizaciju projekta, koji ima za cilj razvoj ekoturističke ponude u Parku prirode „Mali Bosut“ sa 25 miliona dinara.

Sredstva za realizaciju projekta dodeljena su Pokretu za zaštitu i negovanje reke Bosut iz Šida, na konkursu resornog sekretarijata za finansiranje ili sufinansiranje projekata kapitalnih ulaganja, koje realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji AP Vojvodine u 2025. godini.

Ugovor o dodeli sredstava uručio je danas u Pokrajinskoj vladi pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Gojko Palalić, koji je tom prilikom istakao da je Park prirode „Mali Bosut“ zaštićeno područje prve kategorije kojem će ova sredstva značiti za razvoj održivog ekoturizma i veliki broj promotivnih aktivnosti.

„Sredstva koja su opredeljena putem našeg javnog konkursa imaju za cilj, na prvom mestu, jačanje kapaciteta upravljača, ali i unapređenje stanja u ovom zaštićenom području“, rekao je Palalić.

On je naglasio da je važno što će se Park prirode „Mali Bosut“, koji se nalazi u sremskom regionu, na lep način promovisati i afirmisati kao prirodno blago Srema – zajedno sa Nacionalnim parkom „Fruška gora“, Specijalnim rezervatom prirode „Obedska bara“, Zaštićenim staništem „Bara Trskovača“, kao i Spomenikom prirode „Stratigrafski profil Filijala Beočin“.

„Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine raspisivaće i u narednom periodu, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, ovakve i slične konkurse, jer je to u interesu svih nas. Na taj način ćemo unaprediti stanje u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode“, poručio je Palalić, dodajući da je to još jedan konkretan pokazatelj da je zaštita prirode među ključnim prioritetima u radu Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokreta za zaštitu i negovanje reke Bosut iz Šida Dejan Bulatović istakao je značaj ove podrške za zaštićeno područje.

„Mnogo toga smo do sada sami uradili, ali izgradnja vizitorske kule izuzetno je značajna – ne samo za stanovnike Srema, već i za sve građane Srbije. Ovim projektom biće omogućeno ornitolozima, ljubiteljima ptica i prirode da bolje upoznaju lepotu ovog dela naše zemlje“, rekao je Bulatović.

On je dodao da je do sada na području parka zabeleženo 117 vrsta ptica.

„Imaćemo novu viziju i perspektivu u pogledu zaštite životne sredine i cilj je da to svi prihvate. Zahvaljujem na podršci – ovo je put kojim treba da idemo – kada država prepozna ono što je najvažnije, pored ljudi kao najvećeg resursa, to je upravo zaštita prirode“, poručio je Bulatović.

