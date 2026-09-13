MESTA KOJIH VIŠE NEMA: Prvi bioskop u Rumi

Prvi Bioskop – Kino u Rumi zvao se „Olimpija“, a nalazio se tik uz pravoslavnu, takozvanu Grčku crkvu u Glavnoj ulici u Rumi. Njegov vlasnik i menadžer bio je Franc Pajšl, a pored ugostiteljskog objekta, 1912. godine na ovom mestu otvorio je i prvi kino. Iz Kino kluba „Vorki Tim“ Ruma saznajemo da je prvi rumski bioskop ima čak 670 mesta, radio je sredom, četvrtkom, subotom i nedeljom, dok je telefonski broj bio 54. Jedan od plakata na „Olimpiji“ najavljuje film „Život za život“ koji se prikazivao u subotu i nedelju 25. i 26. januara 1919. gde je cena karte iznosila 2 krune i 1 krunu i 60 filira. Reklamni slogan je glasio „Na zahtev gledalaca ponovo se prikazuje“.

Nakon Drugog svetskog rata Pajšl kao rođeni Rumljanin nije napustio Rumu što je bilo kobno po njega. Nakon bioskopa oprema je odneta, a na tom mestu otvorena je prodavnica nameštaja. Tokom osamdesetih godina to je bila prodavnica tekstila Moda. Privatizacijom trgovinskog preduzeća Venac, privatni vlasnik je na tom mestu sagradio stambenu zgradu, u kojoj su danas neke nove prodavnice.

Uspomenu na prvi rumski kino čuvaju u kino klubu „Vorki tim“ Ruma, a predsednik Dragan Cakić, koji nam je ustupio fotografije, kaže da je čak i postojala ideja da se na današnji objekat stavi ploča koja bi graćane podsećala da su se na ovom mestu prvi put u Rumi gledali filmovi.

S.B.

Foto: Ćira Pajšl, unuk Franca Pajšla

Foto: Kino klub „Vorki tim“

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