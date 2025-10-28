  • utorak, 28. oktobar 2025.
Participativno budžetiranje: U toku glasanje za projekte
28. oktobar 2025. godine

Grad Sremska Mitrovica i ove godine uključuje građane u planiranje budžeta za 2026. godinu. Pet projektnih predloga je stavljeno na glasanje koje traje do petka, 31. oktobra 2025. godine.

Građani mogu da glasaju na internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs.

1.Više mesta manje prepreka: Uklanjanje postojećih žardinjera u ulici Kralja Petra I
2.Stari park, novo lice – zelena oaza u srcu grada: Uređenje parka kod Katoličke crkve — nove staze, klupe i zeleni pojasevi za lepši i uredniji prostor za odmor i šetnju
3.Igrališta sa pričom – svet mašte u našem gradu: Izgradnja tematskih dečjih igrališta koja podstiču maštu, kreativnost i bezbednu igru najmlađih.
4.Šapa do šape – mesto za naše ljubimce: Izgradnja parka za kućne ljubimce, sa ograđenim prostorima za igru i druženje, kako bi šetnje bile bezbednije i zabavnije.
5.Prolećno presvlačenje stajališta: Postavljanje novih i uređenje i osvežavanje postojećih autobuskih stajališta – nove boje, prostor koji će svakodnevno putovanje učiniti prijatnijim.

Projekat koji dobije najviše glasova, naći će se pred gradskim odbornicima na Skupštini grada Sremska Mitrovica radi usvajanja u okviru Odluke o budžetu Grada za 2026. godinu.

