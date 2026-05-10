Radovi u polju u punom jeku: Kad njive ožive posao ne staje

Proleće u Mačvi svake godine donosi isti prizor: užurbane radove na njivama, traktore koji se smenjuju na parcelama i vredne poljoprivrednike koji koriste svaki lep dan da obave najvažnije poslove. Setva, prihrana i zaštita useva smenjuju se gotovo bez predaha, jer upravo ovaj period u velikoj meri odlučuje o onome što će se na jesen naći u ambarima. Radni dani su dugi, a vremena za predah malo, ali domaćini znaju da se svaki propušten sat kasnije teško nadoknađuje.
U takvoj atmosferi zatekli smo Nenada Mijajilovića na parcelama u ataru između Noćaja i Radenkovića. Sunčano popodne iskoristio je za radove u polju, za traktorskim upravljačem, vidno raspoložen i spreman za posao koji u ovom periodu ne može da čeka.
–Trenutno radim površinsko prskanje protiv širokolisnih korova. Suncokret je posejan i već se vidi da je počeo da niče, što je dobar znak – kaže Noćajac, pokazujući na njivu na kojoj mlade biljke tek probijaju površinu zemlje.
Kako navodi, setva suncokreta obavljena je u optimalnom roku.
–Posejan je 11. aprila i sada čekamo još nekoliko dana da vidimo kako će se razvijati. Za sada sve izgleda kako treba – dodaje.
Nedavno je Nenad završio i setvu kukuruza, na površini od oko 4,2 hektara. Ove godine, međutim, došlo je do promene u izboru semena.
–Do sada sam sejao KWS hibride, ali sam zakasnio sa kupovinom, pa ih više nije bilo. Na preporuku prijatelja koji radi u „Agro Savi“ odlučio sam se za drugi hibrid. Kaže da se pokazao bolje od nekih koje sam ranije koristio, a ja mu verujem, pa sam prihvatio taj savet – objašnjava naš sagovornik.
Sve više proizvođača, dodaje, okreće se ranim hibridima, prilagođavajući proizvodnju vremenskim prilikama koje se iz godine u godinu menjaju.
–Leta su sve duža, toplija i sušnija, pa gledamo da biljka što ranije prođe ključne faze razvoja. Važno je da uhvati deo svežine kako bi došlo do oprašivanja i da bi bilo kakvog prinosa – kaže Mačvanin.
Zima je, kako ističe, bila blaga, dok je proleće za sada povoljno, uz dovoljno padavina, što je usevima dalo dobar početak.
–Nadamo se da će tako i ostati. Sada su na redu zaštita i dalji radovi, jer bez toga nema ni prinosa – zaključuje on.
Na mačvanskim njivama posla ima na svakom koraku, a naredni dani biće ključni za dalji razvoj useva. Kako navode domaćini, mnogo toga zavisi od vremenskih prilika, ali ono što je do njih, biće urađeno na vreme.
D. Tufegdžić