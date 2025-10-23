OBUKE ZA UPOTREBU PESTICIDA: Znanjem za bezbedniju poljoprivredu

U cilju unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa zakonskom regulativom, Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica od 3. novembra započinje obaveznu obuku za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja.

Obuke su namenjene poljoprivrednicima koji pesticide koriste u okviru svoje proizvodnje, a obuhvataju deset časova stručnih predavanja i završavaju se testiranjem, nakon čega polaznici stiču sertifikat, koji će u narednom periodu biti neophodan za nabavku pesticida.

–Ova obuka je deo šireg procesa sertifikacije poljoprivrednih gazdinstava, najavljene još u februaru, ali privremeno odložene zbog usklađivanja sa propisima i tehničkim rešenjima – izjavio je direktor PSS Sremska Mitrovica Stevan Savčić.

Kako je istakao Savčić, obuka pokriva širok spektar tema – od pravilne upotrebe, skladištenja i transporta pesticida, do uticaja na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. Posebna pažnja posvećena je bezbednom odlaganju ambalaže i otpada, kao i proveri ispravnosti uređaja za primenu pesticida i korišćenju lične zaštitne opreme.

–U obuku su uključene i teme koje se odnose na kretanje pesticida u životnoj sredini, njihovu razgradnju i zagađivanje voda, što je posebno važno za očuvanje ekosistema – navodi Savčić.

Obuka se sprovodi pod okriljem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za zaštitu bilja. Pored edukacije i sertifikacije poljoprivrednika, program podrazumeva i integraciju softverskog rešenja za poljoprivredne apoteke. Naime, svaki proizvođač će imati svoju karticu, sličnu zdravstvenoj knjižici, kojom će pri kupovini pesticida biti „dužen“ za ambalažu, a kasnije i obavezan da je pravilno razduži.

–Iako to nije naša zakonska obaveza, PSS već godinama organizuje akcije prikupljanja pesticidne ambalaže, jer nam je cilj da ona ne završi pored puta, u kanalima ili na divljim deponijama. Primenom novih pravila taj problem će, nadamo se, biti trajno rešen – dodaje Savčić.

Za sada je za obuke prijavljeno 375 poljoprivrednih proizvođača. One će se održavati u zgradi Poljoprivredne stručne službe, po grupama od 30 polaznika. Nakon deset časova, polaznici polažu test i, ukoliko ga uspešno završe, dobijaju sertifikat profesionalnog korisnika pesticida. Troškovi sertifikacije obuhvataju i taksu od 3.440 dinara, koja se uplaćuje državi. Prijave za obuke moguće je podneti u prostorijama Stručne službe svakog radnog dana.

–Naš poljoprivrednik zna i ume, ali često nešto neće da prihvati dok ne postane obavezno. Iako im grad finansira mnoge analize – od uzorkovanja zemljišta, preko kalibracije prskalica, do knjige polja – često ih moramo „moliti“ da to iskoriste, iako je to direktno u njihovom interesu – upozorava Savčić.

Upravo zato, dodaje on, dolazi vreme kada će sve to postati zakonska obaveza, a država će vršiti kontrolu primene.

Prijave za obuku nisu vremenski ograničene, ali bez sertifikata poljoprivrednici više neće moći da kupuju pesticide. Savčić poručuje:

–Ovo nije samo administrativna obaveza, već ulaganje u znanje, sigurnost i zaštitu zdravlja ljudi i prirode. Cilj nam je da obezbedimo održivu i odgovornu poljoprivrednu proizvodnju.

D. Tufegdžić

Projekat „Grad u službi poljoprivrede“ sufinansiran je iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.