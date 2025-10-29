Nova fabrika kompanije „Milbauer“ u Staroj Pazovi

U Staroj Pazovi otvorena je druga fabrika nemačke kompanije „Milbauer“, specijalizovane za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, isprobavši tokom obilaska najmoderniju tehnologiju za pravljenje pasoša i drugih dokumenata.

-Ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti i jedan od kamena temeljaca moderne Srbije. Ovo je druga „Milbauerova“ fabrika za kratko vreme podignuta. Pogledajte kako izgleda, kao apoteka. Videli ste najmodernije i najsavremenije mašine koje su u potpunosti napravljene od strane „Milbauer“ kompanije, rekao je predsednik Vučić na svečanoj ceremoniji – objavljeno je na fejsbuk stranici Opštine Stara Pazova.

Grupacija je osnovana pre 44 godine u Bavarskoj, broji gotovo 4.500 radnika u sedam tehnoloških centara i preko 35 predstavništva na svim kontinentima. Nova fabrika u Staroj Pazovi imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je 30 miliona evra.

-Mi radimo već 15 godina zajedno. I napravili smo proizvode svetske klase zajedno. To nije nemačka tehnologija. To je naša tehnologija. I zbog toga ulažemo ovde 30 miliona. Prelazimo na e-mobilnost po segmentima i vratićemo industriju čipova iz Azije i Kine u Evropu. Ovo je samo jedna stavka i to je naš zajednički poduhvat ovde, istakao je u obraćanju Jozef Milbauer, vlasnik kompanije.

Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović nije krio zadovoljstvo zbog otvaranja druge Milbauer fabrike u Staroj Pazovi i istakao da su one budućnost.

-Ovo je jedna kompanija koja se bavi zaista delikatnim poslom i ima je širom sveta. Ono što je nama važno je da se čuje za Staru Pazovu i da se zna da je Pazova jedna od najrazvijenijih Opština, za ponos Srbije. Za to smo se mi, kao lokalna samouprava, trudili i radili i to je sada rezultat, ponosno je rekao Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, navodi se na internet stranici Opštine.

U obilasku fabrike zajedno sa predsednikom Srbije, bili su i ministar finansija Siniša Mali, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

B.T.

