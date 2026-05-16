Nedelja sećanja i zajedništva: U duhu ljubavi i tolerancije

Nedelja sećanja i zajedništva prvi put obeležena je školske 2024/2025. godine kao odavanje pošte žrtvama zločina, koji su se dogodili 2023. godine u OŠ „Vladislav Ribnikar“u Beogradu, i u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji.

Od tada je ustanovljena kao obavezna aktivnost u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji i predviđena je kalendarom vaspitno-obrazovnog rada. Nedelja sećanja i zajedništva istovremeno je i podrška porodicama i prijateljima tragično nastradalih, kao i podizanje svesti u školskoj i široj društvenoj zajednici o značaju prevencije vršnjačkog nasilja i afirmacije drugarstva, razumevanja, humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga među mladima.

U obeležavanju Nedelje sećanja ove godine zajedno su učestvovale tri staropazovačke škole, Gimnazija „Branko Radičević“ i osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki“ i „Heroj Janko Čmelik“ i predškolska ustanova „Poletarac“. U holu Gimnazije družili su se najstariji i namlađi, maturanti, predškolci i učenici četvrtog razreda osnovne škole. Oformili su i zajedničke ekipe i takmičili se u kvizu znanja o Staroj Pazovi.

-Počeli smo u duhu zajedništva napravili smo druženje kroz koje promovišemo ljubav, zajedništvo, solidarnost i plemenitost. Mi svakodnevno negujemo ove vrednosti i cilj nam je da se vaspitni rad prepoznaje i da bude prisutan u svemu što radimo – kaže direktorka Gimnazije Ljudmila Rakočević.

U okviru Nedelje sećanja i zajedništva učenici, članovi likovnih sekcija, u OŠ Čmelik i Gimnaziji, u dvorištu ove osnovne škole, zajedno su isrtali mural sa motivima višenacionalne sredine i jasnom porukom tolerancije. U sredu je novoosnovani Književni kutak Gimnazije organizovao poestko veče u holu svoje škole, gde je otvorena i izložba likovnih i literarnih radova „Sećanje na 3. maj“. Istog dana zakazana je i debata na temu „Da li se glas mladih čuje ili zanemaruje“.

Obeležavanje Nedelje sećanja i zajedništva pazovački gimnazijalci završili su uređenjem parkića iza škole u „Maturantski vrt“ u čemu im je pomoglo JKP „Čistoća“.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.