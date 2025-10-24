Mađarski jezik u mitrovačkim školama

Kako bi se podigla svest i povratio identitet mađarskom narodu Mađarsko kulturno umetničko društvo „Srem“ kao prvu svoju aktivnost nakon osnivanja organizovalo je nastavu mađarskog jezika koja se i danas realizuje u okviru Društva.

Mađarski pripada ugro-finskoj grupi jezika i značajno se razlikuje od ostalih evropskih jezika. Odraslim osobama koje su ga pohađale ili ga trenutno pohađaju je veoma teško da savladaju izgovor pojedinih glasova naročito kada žive u sredini u kojoj nisu u mogućnosti da čuju jezik. U tom slučaju učenje postaje još teže, međutim, deci sve to mnogo lakše ide.

Jedan od ciljeva Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine je promocija i podrška organizacije časova mađarskog jezika. Članovi Saveta su prepoznali borbu MKUD „Srem“ da buduće generacije koliko-toliko nauče osnove maternjeg jezika i uz njihovu podršku u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim školama je uveden izborni predmet Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Tadašnji predsednik Nacionalnog saveta Hajnal Jene i predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Aniko Jeras posetili su Sremsku Mitrovicu nekoliko puta, uspostavili kontakt sa institucijama, školama i njihovim rukovodstvom, a takođe, donirali su udžbenike i školski pribor svakom učeniku.

Prve godine nastavu je pohađalo 17 učenika u tri osnovne škole „Jovan Popović“, „Sveti Sava“ i „Triva Vitasović Lebarnik“ iz Laćarka. Predavač je bio Zoltan Hegediš koji je sa decom svih uzrasta krenuo od osnova mađarskog pisma. Ubrzo su deca savladala brojeve, dane u nedelji, mesece u godini, godišnja doba, osnovne namirnice, boje, domaće i divlje životinje, tako da su pred kraj godine učenici mogli i da odgovore na jednostavna pitanja koja im je nastavnik postavljao. Takođe, četvoro dece se takmičilo na Gradskoj smotri recitatora govoreći stihove na mađarskom jeziku.

Naredne godine broj dece koja su želela da pohađaju nastavu se udvostručio. Na kraju svake školske godine MKUD „Srem“ je organizovalo dodelu diploma učenicima kao i druženje učenika, njihovih roditelja i članova Društva na zajedničkim ekskurzijama koje su organizovane na Paliću, u Opustoseur, Segedinu i u Pečuju sa ciljem upoznavanja mađarske istorije, kulture i tradicije.

Uvođenje mađarskog jezika u osnovne škole bio je istorijski događaj jer je nastava pokrenuta posle više od sto godina od momenta kako je mađarska škola na ovim prostorima prestala da postoji. Iako se broj zainteresovanih za učenje svake godine povećavao nažalost, iz zdravstvenih razloga Zoltan je prestao da predaje i moralo se odustati od nastave zbog nedostatka adekvatnog predavača.

Bez obzira na to što je trenutno obustavljena nastava (dok se ne pronađe adekvatan predavač), sve ovo je doprinelo razvoju mađarske zajednice u Sremskoj Mitrovici jer se jezik prilikom susreta na ulici čuje u vidu pozdrava i razmene pokoje reči. Takođe, sva pozitivna energija koja je prevladavala tokom časova i druženja, a učenici koji su pohađali nastavu su, uglavnom bili iz mešovitih zajednica, iznedrila je nova prijateljstva, visok stepen razumevanja i tolerancije što svakako doprinosi razvoju multietničnosti grada.

A magyar nyelv az iskolákban Mitrovicán

A magyar identitás megőrzése és a közösségi tudat erősítése érdekében a Szerémségi Magyar Művelődési Egyesület első tevékenységeként magyar nyelvtanfolyamot szervezett, amely mind a mai napig a társulat keretein belül zajlik.

A magyar az ugor–finn nyelvcsaládhoz tartozik, és jelentősen különbözik az európai nyelvek többségétől. A felnőttek számára, akik részt vesznek vagy részt vettek az oktatásban, különösen nehéz bizonyos hangok kiejtésének elsajátítása, főként olyan környezetben, ahol nincs lehetőség a nyelv mindennapos hallására. Ilyen esetekben a tanulás még nehezebb, ugyanakkor a gyerekek számára sokkal könnyebben megy.

A Magyar Nemzeti Tanács egyik célja a magyar nyelvórák támogatása és népszerűsítése. A tanács tagjai felismerték a Szerémség MME törekvését arra, hogy a jövő generációi legalább alapfokon elsajátítsák anyanyelvük alapjait. Az ő támogatásukkal a 2020/2021-es tanévben a mitrovicai általános iskolákban bevezették a „Magyar nyelv és nemzeti kultúra elemei” című választható tantárgyat.

Akkori elnök, Hajnal Jenő, valamint az MNT végrehajtó bizottságának elnöke, Jeras Anikó többször is ellátogattak Mitrovicára, kapcsolatot építettek az intézményekkel, iskolákkal és azok vezetőségével, emellett minden tanulónak tankönyvet és tanszereket adományoztak.

Az első tanévben 17 diák vett részt három általános iskolából: a „Jovan Popović”, a „Sveti Sava” és a látyárki „Triva Vitasović Lebarnik” iskolából. Az oktatást Hegediš Zoltán vezette, aki a különböző korosztályú gyerekekkel az alapoktól indult: a magyar írás elsajátításától kezdve a számokon, hét napjain, hónapokon és évszakokon át az alapvető élelmiszerek, színek, házi- és vadállatok nevének megtanulásáig. Az év végére a tanulók már egyszerű kérdésekre is tudtak magyarul válaszolni. Négyen közülük még a Városi Szavalóversenyen is részt vettek, ahol magyar nyelvű verseket adtak elő.

A következő tanévben a jelentkezők száma megduplázódott. Minden tanév végén a Szerémség MME oklevélátadó ünnepséget és közös kirándulást szervezett a diákoknak, szüleiknek és az egyesület tagjainak. A kirándulások célja a magyar történelem, kultúra és hagyományok jobb megismerése volt – így jutottak el többek között Palicsra, Ópusztaszerre, Szegedre és Pécsre.

A magyar nyelv bevezetése a mitrovicai iskolákban történelmi jelentőségű volt, hiszen több mint száz év telt el azóta, hogy ezen a vidéken megszűnt a magyar iskola. Bár az érdeklődők száma évről évre növekedett, egészségügyi okok miatt Zoltán kénytelen volt abbahagyni az oktatást, így a megfelelő tanár hiányában a program megszakadt.

Mindezek ellenére az oktatás nagyban hozzájárult a mitrovicai magyar közösség fejlődéséhez. A városban a magyar nyelv újra hallható, ha csak egy-egy köszönés vagy rövid beszélgetés formájában is. A nyelvórákon és közös programokon tapasztalt pozitív légkör, valamint az, hogy a résztvevők többsége vegyes családokból származott, új barátságokat, magasabb szintű megértést és toleranciát eredményezett – mindez pedig erősítette a város multietnikus jellegét.

