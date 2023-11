U nedelju besplatni preventivni pregledi za građane

U nedelju, 19. novembra lekari beočinskog Doma zdrvalja „Dr Dušan Savić Doda“ sprovešće besplatne preventivne preglede na nekoliko lokacija na teritoriji opštine Beočin. Ova akcija organizovana je u cilju ranog otkrivanja metaboličkih poremećaja, gojaznosti, dijabetesa, povišenih masnoća u krvi, kao i najčešćih uzroka bolesti srca i krvnih sudova kao i prevecije infarkta i šloga, dijalize, povrede kolena, kukova i kičme usled viška kilograma.

Dežurne ekipe lekara će u nedelju biti na raspolaganju svim zaniteresovanim sugrađanima u ambulatama u Suseku (od 8 do 10 časova) i Lugu (od 10 do 12 časova) kao i u Domu zdravlja u Beočinu u periodu od 8 do 16 časova uz napomenu da će se u Beočinu analize krvi u laboratoriji vršiti do 14 časova.

Кako u beočinskom Domu zdravlja navode, ovi preventivni pregledi namenjeni su svima a posebno mogu biti korisni pacijentima koji su na insulinu ili maksimalnim dozama tableta protiv šećerne bolesti jer će se tom prilikom raditi i analiza „tromesečnog profila“, šećera u krvi koja je neophodna za kontrolu i pomoć pacijentima u regulaciji terapije insulinom ili u slučaju prevođenja sa terapije tabletama na insulin.

Imajući u vidu da na teritoriji opštine Beočin postoji veliki broj pacijenta koji su na insulinskoj terapiji kao i da posledice loše regulisanog šećera u krvi mogu izazvati teže komplikacije u vidu gangrene i dijalize, ovom prilikom pacijenti će moći da urade besplatnu analizu prosečnog nivoa šećera odnosno HbA1C parametra u krvi.

