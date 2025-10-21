Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i Opštine Šid, održana je jubilarna, trideseta po redu Likovna kolonija „Na putevima Save Šumanovića“.
U prelepom ambijentu prvog vinskog hotela u Srbiji – „Dve kule“, akademski slikari iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom nekoliko dana pretočili su svoje utiske, emocije i inspiracije u preko dvadeset umetničkih dela.
Kolonija je još jednom pokazala da umetnost povezuje, inspiriše i čuva duh našeg velikog slikara Save Šumanovića.
Tekst i foto: KOC Šid