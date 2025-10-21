  • utorak, 21. oktobar 2025.
Likovna kolonija “Na putevima Save Šumanovića”
Kultura | Vesti | Šid
0 Komentara

Likovna kolonija “Na putevima Save Šumanovića”

21. oktobar 2025. godine

Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i Opštine Šid, održana je jubilarna, trideseta po redu Likovna kolonija „Na putevima Save Šumanovića“.

U prelepom ambijentu prvog vinskog hotela u Srbiji – „Dve kule“, akademski slikari iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom nekoliko dana pretočili su svoje utiske, emocije i inspiracije u preko dvadeset umetničkih dela.

Kolonija je još jednom pokazala da umetnost povezuje, inspiriše i čuva duh našeg velikog slikara Save Šumanovića.

Tekst i foto: KOC Šid

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

