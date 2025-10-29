  • sreda, 29. oktobar 2025.
KAMEROM PO SREMU: Mitrovačka jesen
Društvo | Sremska Mitrovica
KAMEROM PO SREMU: Mitrovačka jesen

29. oktobar 2025. godine

Jesen je godišnje doba koje, prema mišljenjima mnogih, ima najlepšu paletu boja. A, prema mišljenju Mitrovčana, ta paleta je najlepša na obali Save. To mišljenje fotografijom nam potvrđuje i sugrađanin Saša Đokić.

