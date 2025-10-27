Jovan Popović državni prvak, ekipa Železničara treća u Srbiji

Na Državnom prvenstvu za juniore i kadete u karateu, održanom u sportskoj hali u Mladenovcu, izvanredni borci Karate kluba Železničar iz Inđije ostvarili su zapažen uspeh, osvojivši ekipnu bronzanu medalju.
Ekipa u sastavu Jovan Popović, Luka Žarković, Aleksa Marković, Aleksandar Pajić i Marko Lavrek ostvarila je tri ekipne pobede i jedan poraz, čime je zasluženo zauzela treće mesto u konkurenciji najboljih klubova Srbije.
Poseban uspeh postigao je Jovan Popović, koji je postao državni prvak u borbama kadetske konkurencije do 57 kilograma. Popović je na putu do zlata savladao niz odličnih takmičara, dokazavši da je najbolji u Srbiji za 2025. godinu. Ovim trijumfom obezbedio je plasman na Balkansko prvenstvo u Rijeci i Evropsko prvenstvo na Kipru.
U kadetskoj konkurenciji četvrta mesta osvojili su: Elena Ćakić (-61 kg), Luka Žarković (-63 kg), Aleksa Marković (-70 kg), Aleksandar Pajić (-70 kg) i Marko Lavrek (-57 kg).
Zapažen nastup imala je i Milica Pilipović u kategoriji borbe do 47 kilograma, ostvarivši jednu pobedu i jedan poraz.
Za odlične rezultate i napredak mladih karatista Železničara zaslužni su treneri Nikola i Željko Mandić i Branko Popović.