Jovan Popović državni prvak, ekipa Železničara treća u Srbiji

Na Državnom prvenstvu za juniore i kadete u karateu, održanom u sportskoj hali u Mladenovcu, izvanredni borci Karate kluba Železničar iz Inđije ostvarili su zapažen uspeh, osvojivši ekipnu bronzanu medalju.

Ekipa u sastavu Jovan Popović, Luka Žarković, Aleksa Marković, Aleksandar Pajić i Marko Lavrek ostvarila je tri ekipne pobede i jedan poraz, čime je zasluženo zauzela treće mesto u konkurenciji najboljih klubova Srbije.

Poseban uspeh postigao je Jovan Popović, koji je postao državni prvak u borbama kadetske konkurencije do 57 kilograma. Popović je na putu do zlata savladao niz odličnih takmičara, dokazavši da je najbolji u Srbiji za 2025. godinu. Ovim trijumfom obezbedio je plasman na Balkansko prvenstvo u Rijeci i Evropsko prvenstvo na Kipru.

U kadetskoj konkurenciji četvrta mesta osvojili su: Elena Ćakić (-61 kg), Luka Žarković (-63 kg), Aleksa Marković (-70 kg), Aleksandar Pajić (-70 kg) i Marko Lavrek (-57 kg).

Zapažen nastup imala je i Milica Pilipović u kategoriji borbe do 47 kilograma, ostvarivši jednu pobedu i jedan poraz.

Za odlične rezultate i napredak mladih karatista Železničara zaslužni su treneri Nikola i Željko Mandić i Branko Popović.

