  • petak, 17. oktobar 2025.
JKP „Komunalije“ omogućava finalni reprogram dugova do kraja godine
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
17. oktobar 2025. godine

Svi građani koji duguju za komunalne usluge Javnom komunalnom preduzeću „Komunalije“ mogu iskoristiti poslednju priliku za reprogram dugova do 31. decembra 2025. godine, saopšteno je iz ovog preduzeća. Odluku je doneo Nadzorni odbor na inicijativu rukovodstva, a reprogram se odnosi na dugovanja dospela do 30. septembra i neizmirena do 30. oktobra 2025.

Postupak zaključivanja sporazuma obavlja se u direkciji JKP „Komunalije“, na adresi Stari Šor br. 114 u Sremskoj Mitrovici. Uslov za učešće u reprogramu je da se dug isplaćuje u ratama bez obračunavanja kamate, a ukoliko dužnik ne isplati dve uzastopne rate, ugovor se raskida i dug se naplaćuje u celosti, uključujući i kamate.

Pravo na reprogram imaju i oni građani koji su već utuženi ili im je pokrenuta prinudna naplata, pod uslovom da nadoknade troškove postupka. Oni koji su već u ranijem periodu zaključili sporazume mogu ih prilagoditi novim, povoljnijim uslovima.

Iz preduzeća upozoravaju da je ovo poslednja mogućnost za dobrovoljno regulisanje obaveza, nakon čega će uslediti prinudna naplata preko nadležnih organa.

Sve dodatne informacije dostupne su u direkciji JKP „Komunalije“, lično ili putem zvaničnih kanala preduzeća.

