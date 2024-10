Kako olakšati život porodicama dece sa smetnjama u razvoju- inovativna usluga povremenog porodičnog smeštaja dostupna svima

Kako bi se olakšalo funkcionisanje porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad već duži niz godina razvija uslugu podrške ovim porodicama. U pitanju je Povremeni porodični smeštaj koji predstavlja inovativnu i preventivnu uslugu u sistemu socijalne zaštite. Usluga prevenira izmeštanje deteta iz porodice i institucionalizaciju, te sprečava da se roditelji iscrpe i socijalno izoluju. Na ovaj način poboljšava se kvalitet života deteta i roditelja, a roditeljima se omogućava predah i mogućnost slobodnog vremena.

Uzrast dece koja mogu biti korisnici ove usluge je od rođenja do 26. godine. Povremeni hranitelj prvenstveno se bira na preporuku roditelja. Najčešće je to srodnik ili bliska osoba biološke porodice deteta. Ukoliko to nije moguće, pružaoci usluga se traže među raspoloživim i kompetentnim hraniteljskim porodicama. Povremeni hranitelji prolaze program obuke nakon kog dobijaju opštu podobnost i licencu. U ovaj proces aktivno se uključuju roditelji deteta. Važno je da hranitelji imaju uspostavljen odnos međusobnog poverenja sa roditeljima. Povremeni hranitelji o detetu mogu brinuti nekoliko sati dnevno, ali i nekoliko dana i dinamika pružanja usluge se planira isključivo u skladu sa potrebama same porodice. Kroz obezbeđivanje ove suluge, roditelji dobijaju mogućnost da zadovolje svoje potrebe, ispune obaveze, odmore, posvete se drugom detetu, partneru a dete stvara nova iskustva, unapređuje socijalne veštine i upotpunjuje svoje vreme. Hranitelji često sa decom odlaze na igrališta, izlete, različite sportske i kulturne događaje i proširuju njihove aktivnosti.

-Povremeni porodični smeštaj u našoj zajednici nije dovoljno zastupljen, i kao ključni razlog uočava se nedovoljna informisanost porodica o ovakovom vidu podrške. Od opština koje naš Centar prati, samo porodice u Novom Sadu koriste ovu uslugu. Trenutno imamo 14 hraniteljskih porodica i 17 dece koja su obuhvaćena ovim programom, što nije dovoljno s obzirom na sve veće potrebe. Ova forma usluge pokazuje odlične rezultate u pružanju podrške deci i porodicama, pa bi njeno proširenje značajno doprinelo poboljšanju kvaliteta života mnogih, rekla je Anđela Purar, saradnica Ustanove.

Izvor- Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad

Projekat “ Deca sa smetnjama bez roditeljskog staranja- hraniteljstvo najbolja zamena za porodicu” je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

