Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju za vojne snage zemalja u okruženju

Vrdnik-Vrdnik je danas domaćin trećeg CSIM balkanskog vojnog prvenstva u planinskom trčanju gde je učešće uzelo osam ekipa i oko 60 takmičara oružanih snaga zemalja u regionu Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Turske, Bugarske, Severne Makedonije i Rumunije.Organizator je Delegacija Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove CISM,kao nosilac aktivnosti u ime Ministarstva odbrane, uz podršku Ministarstva sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport, Opštine Irig, Univerziteta odbrane, Vojne akademije, Srpskog atletskog saveza, udruženja Tour de Fruška i drugih.

