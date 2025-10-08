  • sreda, 8. oktobar 2025.
Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju za vojne snage zemalja u okruženju
Vrdnik-Vrdnik je danas domaćin trećeg CSIM balkanskog vojnog prvenstva u planinskom trčanju gde je učešće uzelo osam ekipa i oko 60 takmičara oružanih snaga zemalja u regionu Srbije, Bosne i Hercegovine,  Slovenije, Crne Gore, Turske, Bugarske, Severne Makedonije i  Rumunije.Organizator je Delegacija Republike Srbije  pri Međunarodnom savetu za vojne sportove  CISM,kao nosilac aktivnosti u ime Ministarstva odbrane, uz podršku Ministarstva sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport, Opštine Irig,  Univerziteta odbrane,  Vojne akademije, Srpskog atletskog saveza, udruženja Tour de Fruška i drugih.

