7 miliona dinara za ugovore energetske sanacije za građane u opštini Beočin

U Palati Srbija u Beogradu je u ponedeljak, 13. oktobra potpisan ugovor između Ministarstva rudarstva i energetike i Opštine Beočin o sufinansiranju Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova za građane sa teritorije opštine Beočin.

Ispred lokalne samouprave, ugovor je potpisala predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je istakla da je ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova 7 miliona dinara, od čega je iz lokalnog budžeta opredeljeno 3,5 miliona dinara dok je učešće Ministarstva 50 odsto, odnosno još 3,5 miliona dinara.

-Naši sugrađani će u narednom periodu putem javnog poziva biti informisani o rokovima za konkurisanje kako bi mogli pravovremeno da prijave svoje kuće i stanove na kojima žele da zamene vrata, prozore, postave izolaciju, ugrade grejne kotlove i solarne panele. Od prošle godine, novina u ovim programima je da svi socijalno ugroženi građani mogu da ostvare pravo na učešće u programu za koje su troškovi pokriveni do 90 odsto, dok se, u standardnoj proceduri, subvencije kreću od 50 do 65 odsto, u zavisnosti od toga da li se sprovodi jedna mera ili se kombinuju – istakla je Jankovićeva.

Ugovore je predstavnicima 149 lokalnih samouprava, uručila državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović.

Vlahović je pozvala sve građane da se informišu na vreme, jer će sve opštine i gradovi koje učestvuju u narednih 60 dana raspisati javni poziv za dodelu subvencija.

-Biće dovoljno vremena da se prikupi dokumentacija jer smo propisali da u svakom gradu i

opštini mora da prođe najmanje 10 dana od trenutka objave javnog poziva do podnošenja prijava –

navela je ona.

Vlahović je takođe posebno istakla da svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženih kupaca, mogu da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije.

-Ovakva domaćinstva mogu ulaganjem od samo nekoliko stotina evra da zamene stolariju i naprave dugoročne uštede energije. Sve uredne prijave socijalno ugroženih građana finansiraće država što znači da socijalno ugroženi građani neće ostati bez subvencije, čak i kad se potroše sredstva namenjena subvencijama na lokalnom nivou“, navela je ona.

U prethodnih nekoliko godina oko 35.000 domaćinstava širom Srbije dobilo je subvencije države za energetsko unapređenje svojih domaćinstava čime su značajno smanjene emisije ugljendioksida za oko 62 kilotone.

foto: Nenad Kostić, Ministarstvo rudarstva i energetike.

