25 godina Likovnog salona

Ruma-Izložbom Likovnog salona u Kulturnom centru počelo je obeležavanje četiri decenije kulturnog centra „Brana Crnčević“, dve i po decenije rumskog Likovnog salona, tri decenije festivala tamburaških orkestara i 15 godina programa Čaj u 8. Rumski likovni salon postoji već 25 godina — četvrt veka posvećen likovnoj umetnosti, stvaralaštvu i kulturnom životu Rume. Kao jedan od najvažnijih umetničkih događaja u našem gradu, ovaj salon ima veliki značaj za kulturu Rume i za našu lokalnu zajednicu. On okuplja umetnike, podstiče razmenu ideja i čuva kontinuitet umetničkog izraza u Sremu. Posebno važna uloga Rumskog likovnog salona jeste afirmisanje mladih umetnika, koji kroz učešće na ovoj izložbi dobijaju priliku da predstave svoj rad i uporede ga sa ostvarenjima iskusnih autora.

Iako je ponikao kao lokalna manifestacija, Rumski likovni salon je vremenom prerastao svoje okvire. Danas na njemu izlažu i umetnici iz drugih gradova, pa i iz drugih država. Na taj način se ostvaruje dragocena razmena iskustava, ideja i pristupa stvaranju, što obogaćuje umetnički izraz naših stvaralaca i doprinosi razvoju savremenog likovnog jezika.

Godinama o salonu brine Savet Galerije Kulturnog centra „Brana Crnčević“, koji su činili: Đorđe Đurić – Đota, Milijana Juca Jovanović, Ljiljana Vojvodić, Branislav Crvenković, Marko Eremić, a u radu Saveta učestvovala je i Jelena Vujanić. Kao selektori i članovi žirija, pored članova Saveta, tokom godina su učestvovali i brojni priznati slikari, vajari, grafičari, karikaturisti, kao i profesori beogradskog i novosadskog univerziteta, dajući salonu stručni i umetnički kredibilitet koji ga svrstava među značajnije likovne manifestacije u regionu.

-Imao 16 izlagača koje smo odabrali zato jer su godinama učestvovali na Rumskom likovnom salonu i stvarali ga zajedno sa nama i borili se da održimo ono što je u ovo vreme deluje neodrživo, a to je galerijska izlagačka delatnost u vreme kada se slike prodaju preko interneta i društvenih mreža. Publika sve manje tome posvećuje pažnje, a na nama je da istrajemo jer likovno delo nikada ne može da se sagleda tako kao kada se gleda u galerijskom prostoru. Zato verujem da galerija mora da postoji i radi, slike moraju da se izlažu, a ljudi da ih gledaju u velikom prostoru. Na nama je da to održimo i da galeriju učinimo gledaocima prijemčivom, rekao Nenad Vukelić, urednik likovnog programa Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.

-Kvalitet ovog salona je prerastao granice Rume, ovde su izlagali vrhunski i svetski umetnici. Važno je što su nas mnogi umetnici povezali sa novim tendencijama. Jako je važno i da naši umetnici sagledaju šta rade i da imaju raskrsnicu ideja da drugim stvaraocima i da zajedno dižu kvalitet svog stvaralaštva. Ovakav mali grad je pravo čudo, naša galerija je imala mnogo zanimljivih umetnika i mnogo se dobrih ideja ovde zavrtelo i nadam se da neće prestati sa radom i želim da ova umetnička avantura još dugo traje. Svaka slika je prozor u neki novi svet, gledajte u te prozore, otvorite ih i kao da ste proputovali širom svet, dodala je Ljiljana Vojvodić,član Saveta Galerije Kulturnog centra Ruma.

Na izlobi su učestvovali umetnici Dragoljub Čavić, Ljiljana Vojvodić, Milijana Juca Jovanović, Predrag Peđa Jovović Jovica Jole Panić, Maja Ćuk, Branislav Subotić, Danijela Bradarić, Danijela Lazarević, Dragan Petrović Debiš, Slobodanka Boba Čavić, Dušan Čavić, Dragana Paroški, Ivana Puškaš, Marijan Maki Klevernić, Vinka Davidović i Olgica Todosijević.

Naredni Likovni salon će se održati 26.decembra, a konkurs će biti otvoren od 19.novembra.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

