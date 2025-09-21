Win Win stiže u Šid – nova radnja od 23. septembra

Poznati maloprodajni lanac tehnike i multimedije Win Win širi svoju mrežu i od utorka, 23. septembra otvara vrata nove radnje u Šidu, u ulici Karađorđeva 9–13.

Povodom svečanog otvaranja, za sve posetioce pripremljen je -20% popust na ceo asortiman, uz dodatne posebne ponude uređaja po promotivnim cenama.

Kao dodatna pogodnost, svi kupci će uživati u besplatnoj dostavi za sve kupovine od 23. do 28. septembra.

Win Win je već godinama prepoznat kao mesto gde se može pronaći najšira ponuda savremenih uređaja od mobilnih telefona, laptopova i televizora preko malih kućnih aparata i bele tehnike do gejming opreme i pametnih rešenja za svakodnevni život.

Otvaranjem radnje u Šidu, Win Win još jednom potvrđuje posvećenost da bude bliži svojim kupcima i donese vrhunski izbor tehnike i kvalitetnu uslugu i u Srem.

Vidimo se u Karađorđevoj 9–13, u utorak 23. septembra!

Posebna ponuda uređaja povodom otvaranja

Pored -20% popusta na ceo asortiman, posetioci nove Win Win radnje u Šidu moći će da iskoriste i specijalne cene na izdvojene proizvode:

Braun trimer za bradu XT3100 – samo 2.899 RSD (ušteda 3.655 RSD, popust 56%) Rowenta usisivač sa posudom RO 3731 – 10.999 RSD (ušteda 9.000 RSD, popust 45%) VOX blender TM1057 – 2.499 RSD (ušteda 1.389 RSD, popust 36%) VOX usisivač sa kesom SLI120 – 4.999 RSD (ušteda 2.333 RSD, popust 32%) VOX smart televizor UHD 50WOS684BU – 26.999 RSD (ušteda 10.667 RSD, popust 28%) Hausberg pegla na paru HB-7505RS – 1.299 RSD (ušteda 1.033 RSD, popust 44%) VOX seckalica MC-7002 – 1.999 RSD (ušteda 1.111 RSD, popust 36%)

Ovi proizvodi dostupni su u ograničenim količinama i važe samo tokom promotivnog perioda povodom otvaranja nove radnje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.