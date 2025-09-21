Win Win stiže u Šid – nova radnja od 23. septembra

Poznati maloprodajni lanac tehnike i multimedije Win Win širi svoju mrežu i od utorka, 23. septembra otvara vrata nove radnje u Šidu, u ulici Karađorđeva 9–13.
Povodom svečanog otvaranja, za sve posetioce pripremljen je -20% popust na ceo asortiman, uz dodatne posebne ponude uređaja po promotivnim cenama.
Kao dodatna pogodnost, svi kupci će uživati u besplatnoj dostavi za sve kupovine od 23. do 28. septembra.
Win Win je već godinama prepoznat kao mesto gde se može pronaći najšira ponuda savremenih uređaja od mobilnih telefona, laptopova i televizora preko malih kućnih aparata i bele tehnike do gejming opreme i pametnih rešenja za svakodnevni život.
Otvaranjem radnje u Šidu, Win Win još jednom potvrđuje posvećenost da bude bliži svojim kupcima i donese vrhunski izbor tehnike i kvalitetnu uslugu i u Srem.
Vidimo se u Karađorđevoj 9–13, u utorak 23. septembra!
Posebna ponuda uređaja povodom otvaranja
Pored -20% popusta na ceo asortiman, posetioci nove Win Win radnje u Šidu moći će da iskoriste i specijalne cene na izdvojene proizvode:
- Braun trimer za bradu XT3100 – samo 2.899 RSD (ušteda 3.655 RSD, popust 56%)
- Rowenta usisivač sa posudom RO 3731 – 10.999 RSD (ušteda 9.000 RSD, popust 45%)
- VOX blender TM1057 – 2.499 RSD (ušteda 1.389 RSD, popust 36%)
- VOX usisivač sa kesom SLI120 – 4.999 RSD (ušteda 2.333 RSD, popust 32%)
- VOX smart televizor UHD 50WOS684BU – 26.999 RSD (ušteda 10.667 RSD, popust 28%)
- Hausberg pegla na paru HB-7505RS – 1.299 RSD (ušteda 1.033 RSD, popust 44%)
- VOX seckalica MC-7002 – 1.999 RSD (ušteda 1.111 RSD, popust 36%)
Ovi proizvodi dostupni su u ograničenim količinama i važe samo tokom promotivnog perioda povodom otvaranja nove radnje.