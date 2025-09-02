U subotu 29. Banoštorski dani grožđa

U subotu 6. septembra održavaju se 29. Banoštorski dani grožđa, manifestacija koja slavi jesen, vinogradarstvo i bogato kulturno nasleđe našeg kraja. Posetioce očekuje celodnevni program ispunjen muzikom, defileom, izložbama, gastronomskim specijalitetima i nezaboravnom atmosferom.
Glavni program:
11:00 – Tamburaši
13:30 – Dečji maskenbal „Kostimirani vinograd“
14:00 – Defile
15:00 – Svečano otvaranje manifestacije
15:30 – Kulturno-umetnički program
18:00 – DJ Miljan Marić
21:00 – Koncert: Goca Tržan
Prateći program:
Prikaz tradicionalne prerade grožđa
Izložba rukotvorina i domaćih radinosti
Izložba vina i grožđa
Luna park i licideri
Bogata gastronomska ponuda Srema
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 0692220012 i 0692913533. Manifestaciju organizuju Turistička organizacija opštine Beočin, Udruženje vinara i vinogradara Sveti Trifun Banoštor i Mesna zajednica Banoštor, uz pokroviteljstvo Opštine Beočin.