U subotu 29. Banoštorski dani grožđa

U subotu 6. septembra održavaju se 29. Banoštorski dani grožđa, manifestacija koja slavi jesen, vinogradarstvo i bogato kulturno nasleđe našeg kraja. Posetioce očekuje celodnevni program ispunjen muzikom, defileom, izložbama, gastronomskim specijalitetima i nezaboravnom atmosferom.

Glavni program:

11:00 – Tamburaši

13:30 – Dečji maskenbal „Kostimirani vinograd“

14:00 – Defile

15:00 – Svečano otvaranje manifestacije

15:30 – Kulturno-umetnički program

18:00 – DJ Miljan Marić

21:00 – Koncert: Goca Tržan

Prateći program:

Prikaz tradicionalne prerade grožđa

Izložba rukotvorina i domaćih radinosti

Izložba vina i grožđa

Luna park i licideri

Bogata gastronomska ponuda Srema

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 0692220012 i 0692913533. Manifestaciju organizuju Turistička organizacija opštine Beočin, Udruženje vinara i vinogradara Sveti Trifun Banoštor i Mesna zajednica Banoštor, uz pokroviteljstvo Opštine Beočin.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.