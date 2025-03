Za obrazovanje kao u evropskim zemljama

Ruma-Srednja stručna škola „Branko Radičević“ Ruma bila je domaćin timu nastavnika srednjih škola iz nekoliko evropskih zemalja u okviru međunarodnog Erasmus plus projekta „Najbolja evropska iskustva“ (“Best European Experiences: for „me“ school to „we“ school“). Projekat je počeo krajem prošle i trajaće dve godine, a partneri će sarađivati u izradi priručnika, e-knjige sa materijalima i alatima koje će nastavnici koristiti u radu sa srednjoškolcima. Ovo je prvi transnacionalni sastanak međunarodnih timova po porojektu, gde je nosilac projekta srednja škola iz Španije a pertneri dolaze iz Portugala, Litvanije, Kipra, Italije, Grčke i Rumunije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X