U četvrtak “Dan polja”

Jesenji “Dan polja” u organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Sremska Mitrovica biće održan u četvrtak, 4. septembra sa početkom u 10:00 časova.

Kulture koje su zastupljene na parceli Službe između sela Laćarak i Čalma su kukuruz, soja i suncokret.

