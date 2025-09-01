  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
U četvrtak “Dan polja”
Poljoprivreda
0 Komentara

U četvrtak “Dan polja”

1. septembar 2025. godine

Jesenji “Dan polja” u organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Sremska Mitrovica biće održan u četvrtak, 4. septembra sa početkom u 10:00 časova.

Kulture koje su zastupljene na parceli Službe između sela Laćarak i Čalma su kukuruz, soja i suncokret.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
POLJOPRIVREDA: Usevi daleko od rekordnih
categories_image
Na pazovačkim oranicama – katastrofa!
categories_image
Protivgradne stanice u funkciji i dobro opremljene
categories_image
Dimitrije Nikolić iz Morovića već dve decenije među pčelama
categories_image
Realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada
categories_image
Potrebna stalna biohemijska kontrola poljoprivrednog zemljišta
Povezane Vesti
categories_image

Ekonomija | Poljoprivreda

Pregled današnjeg trgovanja na P...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti | Poljoprivreda

„eAgrar“ radionica za poljoprivr...

categories_image

Poljoprivreda

BORA ŠULJMANAC, FARMER: Svinjsko...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Poljoprivreda | Vesti

Sufinasiranje jesenje setve mitr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt