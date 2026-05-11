Počele prijave za odlazak na poljoprivredni sajam

Opština Pećinci u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci, priprema organizovani odlazak poljoprivrednika na 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu.
Troškove prevoza i ulaznica snosiće lokalna samouprava, a svi zainteresovani poljoprivrednici iz pećinačke opštine, mogu se prijaviti za odlazak na Sajam dolaskom u Udruženje poljoprivrednih proizvođača ili putem telefona Nemanja 064/898 36 35 i Jelena 064/27 00 299.
Krajnji rok za prijavljivanje je petak, 15. maj.