Počele prijave za odlazak na poljoprivredni sajam

Opština Pećinci u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci, priprema organizovani odlazak poljoprivrednika na 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu.

Troškove prevoza i ulaznica snosiće lokalna samouprava, a svi zainteresovani poljoprivrednici iz pećinačke opštine, mogu se prijaviti za odlazak na Sajam dolaskom u Udruženje poljoprivrednih proizvođača ili putem telefona Nemanja 064/898 36 35 i Jelena 064/27 00 299.

Krajnji rok za prijavljivanje je petak, 15. maj.

