  • sreda, 10. septembar 2025.
Rumljanke vas zovu na 1.kolo u rukometnoj Super-ligi Srbije
Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

Rumljanke vas zovu na 1.kolo u rukometnoj Super-ligi Srbije

10. septembar 2025. godine

Ruma-Rukometašice kluba Ruma 14 all pozivaju sve Rumljane i ljubitelje rukometa na prvi superligaški rukometni meč u sportskoj hali. 12.septembra u 19 časova prvu utakmicu u Super-ligi Srbije Rumljanke, debitantkinje u najelitnijem takmičenju dočekaće Železničar iz susedne Inđije, vicešampiona.

