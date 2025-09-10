Rumljanke vas zovu na 1.kolo u rukometnoj Super-ligi Srbije

Ruma-Rukometašice kluba Ruma 14 all pozivaju sve Rumljane i ljubitelje rukometa na prvi superligaški rukometni meč u sportskoj hali. 12.septembra u 19 časova prvu utakmicu u Super-ligi Srbije Rumljanke, debitantkinje u najelitnijem takmičenju dočekaće Železničar iz susedne Inđije, vicešampiona.

