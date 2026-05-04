Asfaltiranje dvorišta zgrade Apoteke u Rumi

Ruma-U Rumi su počeli radovi na asfaltiranju urbanog džepa „Apoteke“ u centru grada, a paralelno se izvode radovi na postavljanju novog dečijeg igrališta i na teretane na otvorenom. Do kraja nedelje očekuje asfaltiranje završnog sloja. Ranije su već uređeni parking-prostori i posađeno zelenilo. Uređenju dvorišta zgrade Apoteke prethodilo je postavljanje podzemnih instalacija. Slične aktivnosti se istovremeno odvijaju i na susednom urbanom džepu „Kule“. Oba projekta realizuju se uz podršku Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i predstavljaju prve veće infrastrukturne radove, na pomenutim lokacijama, u prethodnih pet decenija.

