  • petak, 12. septembar 2025.
Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije
Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije

12. septembar 2025. godine

Ruma-Prvu utakmicu u Arkus super ligi u rukometu za žene rukometašice RK Ruma 14 all dobile su na domaćem terenu. U Rumi je domaćin slavio rezultatom 25-23 protiv devojaka iz inđijskog Železničara, koje su prošlu sezonu u najelitnijem rangu završile na drugoj poziciji.
-Što se tiče ambicija, svakako je da nam je želja da ostanemo u ovoj ligi. Ali ne treba biti skroman, želimo da Ruma ima ekipu koja koja će naš grad predstavljati i u Evropi. Težimo ka vrhu tabele, rekao je Dragan Vidović, trener Rumljanki.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

