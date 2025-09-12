Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije

Ruma-Prvu utakmicu u Arkus super ligi u rukometu za žene rukometašice RK Ruma 14 all dobile su na domaćem terenu. U Rumi je domaćin slavio rezultatom 25-23 protiv devojaka iz inđijskog Železničara, koje su prošlu sezonu u najelitnijem rangu završile na drugoj poziciji.

-Što se tiče ambicija, svakako je da nam je želja da ostanemo u ovoj ligi. Ali ne treba biti skroman, želimo da Ruma ima ekipu koja koja će naš grad predstavljati i u Evropi. Težimo ka vrhu tabele, rekao je Dragan Vidović, trener Rumljanki.

