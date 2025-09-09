Romskim učenicima u Beočinu uručen školski pribor

Na početku još jedne školske godine, Opština Beočin je Operativnim planom za socijalnu inkluziju Roma omogućila pakete školskog pribora za 205 romskih učenika koji pohađaju dve osnovne škole na teritoriji opštine Beočin.

Na ovaj način pružena je podrška romskim učenicima od drugog do osmog razreda dok je romskim prvacima školski pribor uručen neposredno pred polazak u školu na svečanom prijemu prvaka.

Podelu školskog pribora u proteklim danima realizovali su koordinator za romska pitanja Opštisnke uprave Beočin Ismet Ademovski kao i pedagoški asistent u Osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko“ Feruz Drmaku. Dodeli školskog pribora prisustvovala je predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić i članica Opštinskog veća zadužena za oblast obrazovanja, zdravstvenu i dečiju zaštitu i socijalna davanja Marica Savković.

Predsednica Janković je pozdravila učenike i zahvalila se svim članovima Mobilnog tima za inkluziju Roma na angažovanju i dobroj saradnji. Janković je istakla da je ovo višegodišnja praksa u opštini Beočin i podsetila da uz školski pribor, romska deca i svi učenici koji pohađaju osnovne škole na teritoriji opštine imaju obezbeđene i školske udžbenike koji se finansiraju iz lokalnog budžeta.

Foto: Ismet Ademovski

