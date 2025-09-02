  • utorak, 2. septembar 2025.
Realizovana Letnja škola Crvenog krsta
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Realizovana Letnja škola Crvenog krsta

2. septembar 2025. godine

Crveni krst Sremska Mitrovica i Crveni krst Bačka Palnaka su ove godine, u cilju kontinuirane edukacije volontera i završnih priprema ekipa za Državno takmičenje u pružanju prve pomoći, realizovali Letnju školu Crvenog krsta.

U periodu od 26. do 29. avgusta, u „Bagremari“, odmaralištu Crvenog krsta Bačka Palanaka, volonteri iz ove dve organizacije, tokom četvorodnevnog boravka, realizovali su jedinstveni sistem obuke volontera Crvenog krsta. Putem predavanja i radionica, sticali su i obnavljali znanja iz programskih aktivnosti naše organizacije (Difuzija – širenje znanja o Crvenom krstu, Osnovni Principi Crvenog krsta, istorijat i struktura Crvenog krsta Srbije, Prva pomoć, Antitrafiking, Bolesti Zavisnosti, Dobrovoljno davalaštvo krvi, Zdravstveno preventivne aktivnosti).

Poslednja dva dana, kroz razmenu znanja i veština u ukazivanju prve pomoći, realizovali su završne pripreme za predstojeće Državno takmičenje u pružanju prve pomoći.

Tokom Letnje škole, volonteri su imali priliku da osim sticanja novih znanja, vreme provedu u boljem upoznavanju i druženju, što je od izuzetnog značaja za njihovo angažovanje i timski volonterski rad u organizaciji.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

