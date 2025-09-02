Realizovana Letnja škola Crvenog krsta

Crveni krst Sremska Mitrovica i Crveni krst Bačka Palnaka su ove godine, u cilju kontinuirane edukacije volontera i završnih priprema ekipa za Državno takmičenje u pružanju prve pomoći, realizovali Letnju školu Crvenog krsta.

U periodu od 26. do 29. avgusta, u „Bagremari“, odmaralištu Crvenog krsta Bačka Palanaka, volonteri iz ove dve organizacije, tokom četvorodnevnog boravka, realizovali su jedinstveni sistem obuke volontera Crvenog krsta. Putem predavanja i radionica, sticali su i obnavljali znanja iz programskih aktivnosti naše organizacije (Difuzija – širenje znanja o Crvenom krstu, Osnovni Principi Crvenog krsta, istorijat i struktura Crvenog krsta Srbije, Prva pomoć, Antitrafiking, Bolesti Zavisnosti, Dobrovoljno davalaštvo krvi, Zdravstveno preventivne aktivnosti).

Poslednja dva dana, kroz razmenu znanja i veština u ukazivanju prve pomoći, realizovali su završne pripreme za predstojeće Državno takmičenje u pružanju prve pomoći.

Tokom Letnje škole, volonteri su imali priliku da osim sticanja novih znanja, vreme provedu u boljem upoznavanju i druženju, što je od izuzetnog značaja za njihovo angažovanje i timski volonterski rad u organizaciji.

